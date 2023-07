Troisième jour des opérations de déblaiement à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds connaît ce mercredi son troisième jour de déblaiement des matériaux et de réparation des infrastructures après le passage la tempête de lundi. La situation s'améliore avec la reprise du trafic ferroviaire entre la Métropole horlogère et Neuchâtel.

Ce développement en matière de transports publics constitue une avancée sur le chemin de la normalisation de la situation. 'Le trafic ferroviaire a bien repris ce matin entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds avec les premiers trains du matin à 5h00', a indiqué à Keystone-ATS Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF.

Jusqu'alors, La Chaux-de-Fonds était coupée du réseau suisse depuis lundi en fin de matinée, moment de la survenue de la violente tempête qui a balayé la ville, causant la mort d'une personne d'une cinquantaine d'années et une quarantaine de blessés. Les bus du réseau urbain circulent progressivement à nouveau depuis mardi.

Parcs publics dévastés

Les opérations de déblaiement des débris et de remise en état des infrastructures se poursuivaient mercredi, alors que la population est toujours invitée à éviter tout déplacement superflu dans les rues. Dans ces dernières, on voit désormais nettement moins de tuiles, tôles et autres arbres ou branchages que 24 heures plus tôt.

Le processus de sécurisation avance, ont assuré mardi les autorités lors d'un point de presse. 'La situation demeure préoccupante', a précisé le président du Conseil communal Jean-Daniel Jeanneret. Les grands parcs publics de la ville présentent un visage de désolation, avec une majorité de leurs grands arbres au tapis.

90 millions de dégâts

L'organisation implique 375 personnes au total. Les dégâts causés aux bâtiments se montent entre 70 et 90 millions de francs, selon une première estimation de l'Etablissement cantonale d'assurance et de prévention (ECAP). L'événement météorologique a touché de 4000 à 5000 immeubles sur les 7500 que compte la zone.

Une évaluation provisoire révèle que 1600 hectares de forêts ont été endommagés par la tempête, soit environ 16 des 56 kilomètres carrés de la commune de La Chaux-de-Fonds. 'Il reste des secteurs extrêmement dangereux', a averti mardi l'ingénieur forestier cantonal Pierre Alfter, en lançant un nouvel appel à la prudence.

Démarrage remis pour la Plage

En ce qui concerne la vie quotidienne, les organisateurs du festival dédié aux arts de la rue de la Plage des Six Pompes et la commune ont décidé de ne pas démarrer la manifestation samedi comme prévu. Elle pourrait débuter dans le courant de la semaine prochaine dans un format tenant compte des impératifs de sécurité pour le public.

La piscine des Mélèzes ne rouvrira plus cette année suite aux dégâts subis dans une zone comprenant la patinoire. Elle devait fermer ses portes à la mi-août pour d'importants travaux de rénovation. Le camping du Bois-du-Couvent a suspendu lui son activité, les vacanciers ayant dû plier bagage, risque de chute d'arbres oblige.

