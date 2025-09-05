Trump n'ira pas au G20 en Afrique du Sud

Le président américain Donald Trump a confirmé vendredi qu'il n'ira pas au sommet des dirigeants du G20 prévu en novembre en Afrique du Sud. Il accuse ce pays africain de persécuter les Blancs.

M. Trump a précisé que son vice-président, JD Vance, représentera les Etats-Unis lors de ce rassemblement de chefs d'Etat et de gouvernement. Le milliardaire américain avait déjà déclaré à la fin juillet qu'il ne se rendrait 'probablement pas' cette année à ce rassemblement.

Le sommet du G20 suivant, en 2026, se déroulera dans l'une des propriétés que possède la famille Trump en Floride, le complexe de golf et d'hôtellerie Doral à Miami, a-t-il ajouté.

'Nous ne gagnerons pas du tout d'argent avec cela', a assuré le président américain.

/ATS