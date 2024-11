Trump nomme un magnat de la fracturation hydraulique à l'Energie

Le président américain élu Donald Trump a nommé le magnat de la fracturation hydraulique Chris Wright ministre de l'énergie. L'objectif est de 'réduire les formalités administratives' pour stimuler les investissements dans les combustibles fossiles, selon M. Trump.

'En tant que secrétaire à l'énergie, Chris sera un meneur clé, stimulant l'innovation [...] et inaugurant un nouvel 'âge d'or de la prospérité américaine et de la paix mondiale'', a ajouté Donald Trump dans un communiqué diffusé samedi. Sa candidature était soutenue par les entreprises du secteur du pétrole, précise le Financial Times.

Chris Wright sera également membre du tout nouveau conseil national de l'énergie (CNE), dont la création a été annoncée vendredi par le futur président des Etats-Unis d'Amérique et dont la mission sera de 'superviser le chemin vers la domination énergétique des Etats-Unis'.

Le patron de la société commerciale Liberty Energy est 'un entrepreneur de premier plan dans le domaine de l'énergie. Il a travaillé dans les domaines du nucléaire, du solaire, de la géothermie, ainsi que du pétrole et du gaz', a commenté Donald Trump dans le communiqué.

Pionnier dans le schiste

'Plus important encore, Chris a été l'un des pionniers qui ont contribué au lancement de la révolution américaine du schiste qui a alimenté l'indépendance énergétique américaine et transformé les marchés mondiaux de l'énergie et la géopolitique', a encore salué le président élu.

Diplômé des prestigieux MIT et UC Berkeley, Chris Wright a fondé en 1992 l'entreprise Pinnacle Technologies, 'dont les innovations contribuent au lancement de la production commerciale de gaz de schiste et créent une industrie de cartographie des fractures hydrauliques', précise le site Internet de Liberty Energy.

Il a ensuite été président de Stroud Energy, 'l'un des premiers producteurs de gaz de schiste, avant de le vendre au pionnier du schiste Range Resources en 2006'.

Chris Wright réside dans le Colorado avec son épouse.

/ATS