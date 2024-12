Trump place les actions de son groupe de médias dans un trust

Donald Trump a transféré tous les titres qu'il détient au capital de son groupe de médias Trump Media and Technology Group (TMTG) dans un trust. Son fils aîné est son seul administrateur.

Les 114,7 millions d'actions de TMTG représentent 52,9% des parts et ont une valeur de 3,98 milliards au cours de clôture de vendredi. Selon des documents publiés vendredi par l'Autorité de régulation des marchés, la SEC, Donald Trump Jr est 'seul administrateur et a seul droit de vote et autorité sur tous les titres détenus par le trust'.

De nombreux observateurs s'étaient inquiétés de voir le promoteur immobilier conserver le contrôle direct de cette participation une fois redevenu président des Etats-Unis, évoquant un risque de conflit d'intérêt. Le principal actif de TMTG est le réseau social Truth Social, lancé en février 2022 et qui se présente comme une alternative aux grands réseaux sociaux.

Sur les neuf premiers mois de 2024, TMTG n'a généré que 2,6 millions de dollars de chiffre d'affaires, et constaté une perte conséquente de 363 millions. Donald Trump avait déjà placé dans ce trust les actions du groupe immobilier familial créé par son père, la Trump Organization, avant d'entamer son premier mandat, en 2017.

Critiques

Certains spécialistes de droit et d'éthique ont critiqué ce montage, arguant que si le républicain n'avait plus accès direct à ses titres, la menace de conflit d'intérêt n'était pas levée dans la mesure où Donald Trump est très proche de son fils aîné. Après que des investisseurs s'étaient inquiétés de la possible cession de ses titres TMTG, Donald Trump avait assuré, mi-novembre, qu'il n'avait 'aucune intention de vendre'.

Le président élu a aussi récemment prêté son nom et son image à une nouvelle plateforme de cryptomonnaies, World Liberty Financial. Il n'en est ni actionnaire, ni dirigeant, mais il va recevoir des jetons numériques, équivalent de cryptomonnaie, ainsi que trois-quarts des revenus générés par la plateforme, en échange de l'utilisation de son nom.

/ATS