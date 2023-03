Turquie et Syrie: centaines de milliers de travailleurs affectés

Plus de 650'000 travailleurs turcs ont perdu leurs revenus après le séisme de février, dit l'Organisation internationale du travail (OIT). Selon ses estimations préliminaires publiées mardi à Genève, près de 180'000 personnes ont aussi perdu leur emploi en Syrie.

En Turquie, environ 150'000 places de travail ne peuvent être utilisées en raison des dégâts, a dit à la presse un responsable de l'organisation. En moyenne, chaque employé affecté renonce à 230 dollars par mois, un montant important dans le pays, tant que les problèmes se poursuivent.

Au total, plus de quatre millions de travailleurs se trouvent dans les territoires où le séisme a provoqué des dommages en Turquie. Le revenu du travail net pourrait avoir été diminué d'environ 150 millions de dollars par mois dans ces différentes régions.

En Syrie, quelque 154'000 ménages, soit plus de 700'000 personnes, ont fait face à un impact de ce désastre. Environ 35'000 PME ont été affectées. Les pertes de revenus du travail équivalent à près de six milliards de dollars au moins. Plus de 7 millions d'actifs, dont environ 40% travaillent, se trouvent dans les régions confrontées au séisme.

Soutien urgent

L'OIT appelle à un soutien urgent pour éviter davantage de pauvreté, d'emplois de mauvaise qualité et de travail des enfants. 'Nous devons à ceux qui ont tant perdu dans le séisme' de garantir des emplois décents, a affirmé son directeur général Gilbert Houngbo.

En Turquie, l'OIT soutient, avec les autorités, la reprise du marché du travail et des entreprises. Les initiatives prévues vont d'une assistance d'urgence et pour garantir des emplois décents auprès des entreprises à une aide aux organisations professionnelles et les syndicats. Des approches ciblées vont aussi atteindre des travailleurs agricoles, les réfugiés et la lutte contre le travail des enfants.

En Syrie, l'OIT oeuvre sur la sécurité et la santé au travail. Elle donne également des subventions à ses partenaires sociaux. Deux séismes avaient ravagé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie début février. Au total, plus de 56'000 personnes sont décédées. Plusieurs millions de personnes se sont retrouvées sans habitation, selon les estimations.

/ATS