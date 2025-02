Twint tutoie de nouveaux sommets en 2024

Twint a poursuivi sa croissance l'an dernier. L'application de paiement a enregistré un nombre de transactions record, qui a bondi d'un tiers par rapport à l'année précédente.

Au total, plus de 773 millions de transactions ont été effectuées avec Twint en 2024, 'soit plus que jamais auparavant', indique mercredi la société basée à Zurich qui gère l'application de paiement. C'est 31% de plus qu'en 2023, où 590 millions de transactions ont été enregistrées. En 2022, ce nombre était de 386 millions. L'année du lancement de l'application, en 2017, 'seules' 4 millions de transactions avaient été comptabilisées.

La majorité des opérations (75%) sont commerciales, et un quart (25%) se déroulent entre particuliers. L'an dernier, environ 77 millions de transactions ont été réalisées dans les domaines de la mobilité et des transports publics l'an dernier, précise le communiqué.

Twint est proposé comme moyen de paiement par environ 81% des magasins physiques et 84% des boutiques en ligne en Suisse. Environ 65% des transactions commerciales se font en présentiel, 35% à distance. Depuis l'année dernière, environ 46'000 nouveaux commerçants ont adopté l'autocollant de code QR Twint.

'Nous sommes ravis que Twint simplifie la vie quotidienne des gens dans de plus en plus de situations et apporte un certain degré de souveraineté à l'infrastructure de paiement en Suisse', commente le directeur général Markus Kilb, cité dans le communiqué.

L'application compte plus de 5 millions d'utilisateurs, revendique encore son exploitant.

La société Twint, fondée en 2016, appartient à la Banque cantonale vaudoise (BCV), à PostFinance, à Raiffeisen, à UBS, à la Banque cantonale de Zurich (ZKB) ainsi qu'à l'exploitant de la Bourse suisse SIX et au prestataire de services de paiement Worldline.

