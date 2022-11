Twitter va débuter les licenciements vendredi

'Nous allons lancer le processus difficile de réduction de nos effectifs mondiaux vendredi', a indiqué Twitter à ses employés jeudi. Selon le Washington Post, Elon Musk a prévu de remercier environ 50% des 7500 employés du réseau social.

Le message, consulté par l'AFP, indique que tous les salariés recevront des informations d'ici à vendredi matin, à l'heure de l'ouverture de bureaux en Californie, mais ne précise pas combien de personnes seront affectées.

'Nous reconnaissons qu'un certain nombre d'individus qui ont réalisé des contributions notables à Twitter vont être affectés, mais cette action est malheureusement nécessaire pour assurer le succès de l'entreprise à l'avenir', déclare la société aux salariés.

Le patron de Tesla et SpaceX Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars et en a pris le contrôle jeudi dernier, après six mois d'une acquisition très mouvementée.

Chefs déjà congédiés

Il a immédiatement dissous le conseil d'administration, congédié le directeur général et d'autres hauts responsables et lancé des projets d'envergure avec des objectifs à remplir rapidement. Plusieurs ingénieurs ont rapporté avoir dû dormir sur place certains soirs.

Elon Musk, qui s'est d'abord rebaptisé 'Chief Twit' ('twit' voulant dire 'crétin' en anglais), puis 'standardiste de la ligne d'urgence de Twitter', a fait venir dès vendredi des développeurs de Tesla pour passer en revue le travail d'employés de Twitter.

'Le processus de licenciement en cours est une farce et une honte. Des sbires de Tesla prennent des décisions sur des gens dont ils ne savent rien à part le nombre de lignes de codes produites. C'est complètement absurde', a tweeté dimanche Taylor Leese, le directeur d'une équipe d'ingénieurs qui dit avoir été mis à la porte.

/ATS