UBS a émis les premiers prêts de crise pour les entreprises

UBS a reçu environ 3000 demandes de prêts destinés à soutenir les entreprises faisant face à la pandémie de coronavirus. Les premiers clients ont déjà vu les montants demandés inscrits sur leurs comptes, a indiqué jeudi la première banque du pays.

Afin de faire face à l'afflux de la demande, qui émane de toutes les régions de la Suisse, la banque aux trois clés a mobilisé 300 employés supplémentaires qui sont à pied d'oeuvre tout en respectant les consignes sanitaires, a précisé UBS dans un communiqué.

Ces mesures arrivent à point nommé, car de nombreuses sociétés doivent verser les salaires à la fin du mois, a souligné l'établissement zurichois.

Le Conseil fédéral a adopté mercredi l'ordonnance visant à aider les PME en matière de liquidités au moins jusqu'au 19 avril. Les entreprises pourront obtenir dès ce jeudi auprès des banques des crédits cautionnés par la Confédération, qui a mis à disposition un plan d'aide de 20 milliards de francs.

Les sociétés pourront solliciter auprès de leur banque des crédits de transition à hauteur de 10% maximum de leur chiffre d'affaires annuel, jusqu'à un plafond de 20 millions de francs.

Remboursables dans les cinq, voire sept ans, les crédits seront versés rapidement et de manière non bureaucratique jusqu'à un montant de 500'000 francs. Ils seront garantis à 100% par la Confédération et assortis d'un taux d'intérêt nul.

