UBS et Swisscom s'allient pour l'essor de jeunes pousses de la tech

UBS et Swisscom veulent favoriser l'essor d'entreprises spécialisées dans les technologies de pointe en Suisse. Ensemble, ils lancent la fondation Deep Tech Nation dont l'objectif sera de financer la croissance de ces jeunes pousses.

L'objectif de la Deep Tech Nation Switzerland Foundation est de mobiliser 50 milliards de francs au cours des dix prochaines années pour ces jeunes entreprises et de créer ainsi indirectement, sur plusieurs années, jusqu'à 100'000 nouveaux emplois en Suisse, écrivent jeudi le géant bancaire et le numéro un des télécoms dans un communiqué. Aujourd'hui, un peu moins de 3 milliards de francs par an y sont consacrés, un montant nettement inférieur aux 5 milliards investis chaque année en Suède, respectivement 10 milliards en Israël, comparent-ils.

Les deux partenaires veulent aussi améliorer les conditions-cadres pour les potentiels investisseurs, avec la mise en place notamment d'une plateforme de capital-risque dotée de structures juridiques et financières 'compétitives'. Le plan comprend également la création d'une 'fabrique de licornes' visant à positionner les entreprises prometteuses comme des cibles d'investissement attractives et ainsi favoriser leur développement pendant leur phase critique de croissance. A cela s'ajoute le déploiement d'outils de communication et de promotion en Suisse et à l'international.

Deep Tech Nation Switzerland Foundation est une fondation indépendante à but non lucratif créée par Swisscom et par UBS le mois dernier. Parmi ses partenaires figurent pour l'heure Stadler Rail, SIX, Vaudoise Assurances, Rolex, Swiss Re, SICPA, ou encore l'Université de Zurich, avec pour objectif d'en réunir davantage d'ici à la fin de l'année.

Leurs contributions financières constituent la fortune de la fondation, qui est à son tour investie dans les différents programmes pour améliorer les conditions-cadres, poursuit le communiqué, précisant que la fondation ne lancera pas ses propres fonds.

/ATS