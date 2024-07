UBS porte plainte contre Bank of America

La banque UBS a déposé plainte auprès d'un tribunal new-yorkais contre l'établissement américain Bank of America dans une affaire remontant à la crise financière de 2008. C'est ce qu'a indiqué mercredi l'agence Reuters.

Les montants réclamés s'élèvent à 200 millions de dollars. Contactée par l'agence AWP, la banque aux trois clés n'a pas souhaité commenter cette information.

Selon Reuters, le géant bancaire américain aurait refusé de prendre en charge les coûts juridiques liés aux prêts hypothécaires à risques, les 'subprime', conclus avant l'éclatement de la crise financière. Il s'agirait des relations d'affaires entre UBS et Countrywide Financial, rachetée par Bank of America en 2008.

/ATS