UBS prédit un premier trimestre atone pour la BNS

La Banque nationale suisse (BNS) devrait dégager un résultat presque nul sur les trois premiers ...
UBS prédit un premier trimestre atone pour la BNS

UBS prédit un premier trimestre atone pour la BNS

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

La Banque nationale suisse (BNS) devrait dégager un résultat presque nul sur les trois premiers mois de l'année, estime UBS. Selon les scénarios, une perte de 6 milliards de francs ou un gain de 4 milliards sont anticipés.

L'établissement aux trois clés considère dans son étude publiée mercredi, à la veille de la présentation des résultats de la BNS, une perte de 1 milliard comme le scénario le plus probable.

La plus-value sur le stock d'or aura certes livré une contribution positive à hauteur de 8 milliards, mais le net repli du cours des actions sur la période aura creusé une perte de 3 milliards. Surtout, la hausse des taux d'intérêts observée depuis l'éclatement du conflit au Moyen-Orient aura pesé à hauteur de 9 milliards.

Le produit des intérêts et des dividendes aura de son côté généré quelque 4 milliards. L'évolution du franc face à l'euro et au dollar aura bridé le résultat de 1 milliard.

/ATS
 

Actualités suivantes

Anthropic enquête sur un accès non autorisé à Mythos

Anthropic enquête sur un accès non autorisé à Mythos

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 10:29

Danone: recul de 2% des ventes au 1er trimestre

Danone: recul de 2% des ventes au 1er trimestre

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 10:13

ABB fait le plein de confiance début 2026

ABB fait le plein de confiance début 2026

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 07:57

Skyguide réduit la capacité d'approche à l'aéroport de Zurich

Skyguide réduit la capacité d'approche à l'aéroport de Zurich

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 06:27

Articles les plus lus

Temenos choisit l'ex-chef des finances de SIX comme CFO

Temenos choisit l'ex-chef des finances de SIX comme CFO

Économie    Actualisé le 21.04.2026 - 18:33

Skyguide réduit la capacité d'approche à l'aéroport de Zurich

Skyguide réduit la capacité d'approche à l'aéroport de Zurich

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 06:27

ABB fait le plein de confiance début 2026

ABB fait le plein de confiance début 2026

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 07:57

UBS prédit un premier trimestre atone pour la BNS

UBS prédit un premier trimestre atone pour la BNS

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 10:08

Présidence de la Fed: Kevin Warsh assure de son indépendance

Présidence de la Fed: Kevin Warsh assure de son indépendance

Économie    Actualisé le 21.04.2026 - 18:11

Temenos choisit l'ex-chef des finances de SIX comme CFO

Temenos choisit l'ex-chef des finances de SIX comme CFO

Économie    Actualisé le 21.04.2026 - 18:33

Skyguide réduit la capacité d'approche à l'aéroport de Zurich

Skyguide réduit la capacité d'approche à l'aéroport de Zurich

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 06:27

ABB fait le plein de confiance début 2026

ABB fait le plein de confiance début 2026

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 07:57