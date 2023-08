UBS: premières nominations dans la banque d'affaires

UBS distille de premières informations quant à la restructuration de son unité de banque d'affaires dans le cadre de la reprise et de l'intégration des activités de Credit Suisse. Le numéro un bancaire helvétique a nommé les nouveaux responsables de la division.

Selon un mémoire d'informations de la grande banque obtenu lundi par l'agence Reuters, puis transmis par UBS à l'agence AWP, David Kostel et Christian Lesueur co-dirigeront les affaires de couvertures (Coverage). Tom Churton assumera la responsabilité de l'état-major de l'unité, alors que Marc-Anthony Hourihan et Nestor Paz-Galindo co-dirigeront le secteur des fusions et acquisitions (Mergers & Acquisitions (M&A)).

Dans le cadre de la réorganisation des instances dirigeantes de la banque d'affaires, plusieurs responsables quittent l'établissement, dont notamment le président exécutif de l'unité Global Banking. Ce dernier reste toutefois à disposition d'UBS jusqu'à la fin du trimestre en cours afin d'assurer la transition.

Interrogée par AWP, UBS assure avoir oeuvré de manière équitable envers les ex-collaborateurs de Credit Suisse, ne misant pas uniquement sur les cadres d'UBS dans les cadre des nominations. A la faveur de celles-ci, UBS entend accélérer sa croissance en Amérique du Nord et du Sud ainsi que multiplier ses affaires dans les domaines des technologies et de la santé.

Selon Reuters, des centaines d'anciens salariés de Credit Suisse ont rejoint d'autres établissements, UBS ayant procédé à des licenciements dans l'unité de banque d'affaires de l'ex-numéro deux bancaire helvétique dans l'ensemble du monde. Pas moins de 80% des effectifs de cette unité à Hong Kong devraient voir leur emploi biffé, des coupes qui devraient intervenir cette semaine déjà, avait indiqué l'agence britannique, citant des sources dites proches du dossier. L'ex-colonie britannique concentre l'essentiel du personnel de la banque d'affaires de Credit Suisse en Asie.

