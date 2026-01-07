USA: record de ventes sur internet pour la saison des fêtes

Les achats sur internet ont atteint un niveau record pour la saison des fêtes aux Etats-Unis, franchissant pour la première fois les 250 milliards de dollars.

Les transactions sur téléphones portables ont encore affiché un vif essor et l'intelligence artificielle une utilisation exponentielle, selon une étude publiée mercredi.

Pendant cette période qui s'étend du 1er novembre au 31 décembre, les Américains ont dépensé 257,8 milliards de dollars sur internet, soit 6,8% de plus que sur la même période de 2024, selon un communiqué d'Adobe Analytics, qui s'appuie sur plus de 1000 milliards de visites chez une centaine de sites de vente de détail aux Etats-Unis. Sur cette saison qui commence quelques semaines avant la traditionnelle fête de Thanksgiving, le cabinet spécialisé a comptabilisé 25 journées au cours desquelles plus de 4 milliards de dollars ont été dépensés, contre 18 journées un an plus tôt.

Les achats sur téléphone portable ont encore pris de l'ampleur pour représenter 56,4% du total des transactions (54,5% en 2024), avec un pic le jour de Noël (66,5%) et le 27 novembre, jour de Thanksgiving (61,6%). La Cyber Week (Semaine de l'électronique) - cinq jours entre Thanksgiving et Cyber Monday, période de promotions les plus importantes - a généré à elle seule 44,2 milliards de dollars (+7,7%), dont 14,25 milliards pour le Cyber Monday qui a devancé la traditionnelle journée de grosses réductions Black Friday (11,8 milliards).

D'après Adobe Analytics, l'électronique a fait l'objet des réductions les plus généreuses (jusqu'à -30,9%), devant les jouets (-29,6%), les vêtements (-25,1%), les télévisions (-24,3%), etc. En valeur, l'électronique est arrivée en tête (59,8 milliards, +8,2% sur un an), devant les vêtements (49 milliards, +7,4%) et le mobilier (31,1 milliards, +6,6%). L'alimentaire a progressé de 10,2% à 23,7 milliards.

A noter cette saison: la sollicitation grandissante des services d'intelligence artificielle (IA) générative pour trouver les meilleures affaires et des renseignements sur les produits. Le trafic entre ces outils IA et les sites de vendeurs - comptabilisation des clics à partir d'une discussion IA sur un site de vente - a bondi de près de 700% d'une année sur l'autre.

'Bien que la quantité d'utilisateurs reste modeste, la croissance montre la valeur que l'IA peut revêtir en matière d'assistance aux acheteurs', a relevé Adobe Analytics. Le cabinet a également souligné le rôle croissant des réseaux sociaux, qui ont généré 4,6% du montant total des achats, soit une hausse de 40,3% sur un an.

