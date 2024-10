Uber lance un service pour les adolescents non accompagnés

Uber a lancé une nouvelle fonctionnalité sur son application de véhicules avec chauffeurs (VTC) permettant aux voyageurs de 13 à 17 ans d'effectuer des trajets sans être accompagnés. Une phase pilote démarre dans les prochains jours à Genève et à Lausanne.

'Nous avons eu de très bons échos après le lancement en Amérique du Nord, alors nous avons entrepris d'étendre le service à plusieurs autres villes européennes. Genève et Lausanne font partie des premières après une introduction au Portugal il y a quelques semaines', explique à AWP Jean-Pascal Aribot, directeur d'Uber Suisse. 'Le timing, avec les vacances d'automne, est opportun', ajoute-t-il.

Les parents qui le souhaitent peuvent créer un compte famille sur l'application Uber qui permettra à leur adolescent de réserver des trajets directement via leur smartphone et de les effectuer seuls. 'Nous répondons à un besoin des familles avec une offre sûre et pratique', explique le directeur.

Les géants de la technologie développent de plus en plus d'offres à destination des familles, à mesure que les smartphones se généralisent chez les jeunes, selon lui.

Le mineur peut effectuer le trajet avec un autre jeune, à condition qu'il soit âgé au minimum de 13 ans et qu'il ait obtenu une autorisation parentale. 'Uber demande aux conducteurs qui peuvent utiliser Uber Teens de vérifier auprès du passager invité que l'accord a bien été donné au préalable par ses parents ou son tuteur. S'ils ne peuvent pas confirmer cette autorisation, les chauffeurs peuvent annuler le trajet sans frais d'annulation', précise M. Aribot. Cette vérification se fait oralement.

UberSki relancé pour la saison 2024

A l'approche de l'ouverture de la saison de ski, Uber relance son offre de transport des villes de plaines vers les stations à un tarif fixe. 'Environ 60% des utilisateurs sont étrangers grâce à notre couverture géographique', explique le directeur. La plateforme est accessible dans plus de 11'000 villes dans 71 pays.

L'arrivée de nouveaux concurrents dans certaines villes au cours des derniers mois ne préoccupe pas plus que ça le géant américain. 'Nous voyons la concurrence d'un bon oeil, car cela crée plus de débouchés pour les chauffeurs et cela pousse à l'innovation dans notre branche. Sur ce volet, nous sommes clairement leader', se félicite M. Aribot.

/ATS