Uber va proposer un modèle d'embauche « dual »

Uber va proposer dans toute la Suisse un nouveau modèle d'embauche pour ses chauffeurs, annonce son directeur. Ils devront soit être engagés par une entreprise partenaire et ainsi payer les assurances sociales, soit continuer à conduire de manière 'indépendante'.

'Le nouveau modèle 'dual' est une solution suisse', déclare Jean-Pascal Aribot dans un entretien diffusé par les journaux du groupe de presse CH-Media et dans la Tribune de Genève et 24 Heures. 'La Suisse est un défi, mais elle offre la possibilité, selon le canton, d'essayer de nouvelles choses'.

Ce double système s'inspire de ce qui est déjà testé à Lausanne, ajoute M. Aribot dans '24 Heures et la Tribune de Genève. 'Dès les premiers mois de cette année, on a commencé à introduire, dans le canton de Vaud, la possibilité de chauffeurs salariés par MITC' Mobility, une société mise en place par un spécialiste du portage salarial.

En juin, le Tribunal fédéral a estimé que les chauffeurs d'Uber devaient être considérés comme des salariés et non pas comme des indépendants. Genève avait menacé d'interdire la multinationale au début juillet si elle ne se conformait pas à la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC)

La mise en conformité concerne non seulement le versement des salaires contractuels, mais aussi l'ensemble des cotisations sociales. Les négociations menées entre Uber et leurs chauffeurs ont échoué à Genève, les seconds ayant refusé mardi soir la proposition de convention destinée à régler le passé.

