Ultime échec au Sénat américain pour éviter la paralysie budgétaire

Les Etats-Unis se rapprochent inexorablement d'une paralysie budgétaire après l'échec mardi ...
Photo: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER

Les Etats-Unis se rapprochent inexorablement d'une paralysie budgétaire après l'échec mardi au Sénat d'une ultime tentative d'éviter le gel d'une partie des services fédéraux, le fameux 'shutdown'.

Faute d'accord au congrès entre les républicains, alliés du président américain Donald Trump, et les démocrates de l'opposition, le budget du gouvernement expirera officiellement à minuit (06h00 mercredi en Suisse), après quoi des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux seront mis au chômage technique.

/ATS
 

