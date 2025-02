Un accord Mercosur-AELE possible en 2025, selon le DFAE

L'accord entre le Mercosur et l'AELE, dont la Suisse fait partie, pourrait être signé cette année encore. C'est ce qui ressort d'une visite du ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis en Amérique latine achevée vendredi.

'Dans l'idéal, les négociations pourraient se conclure ce semestre pour une signature au deuxième semestre 2025 lors de la présidence brésilienne du Mercosur', indique à Keystone-ATS le porte-parole du Département des affaires étrangères Nicolas Bideau, qui a accompagné la visite.

M. Cassis s'est mis d'accord avec son homologue brésilien pour finir les négociations au plus vite, précise-t-il. Le ministre s'est rendu cette semaine en Bolivie, au Paraguay et au Brésil. Les trois pays sont, avec l'Argentine et l'Uruguay, membres du Mercosur.

Les négociations entre cette zone de libre-échange d'Amérique latine et l'AELE durent depuis des années. Cet accord serait économiquement profitable à Berne, qui verrait ses exportations exonérées des lourds droits de douane appliqués dans la région.

/ATS