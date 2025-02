Un ancien cadre de Gunvor écope de 24 mois avec sursis

Le Tribunal pénal fédéral a condamné jeudi un ancien directeur financier du groupe de négoce pétrolier Gunvor à 24 mois de prison avec sursis. Ce Français est reconnu coupable de corruption active d'agents publics étrangers.

Âgé de 47 ans, le prévenu est accusé d'avoir participé au versement de 35 millions de dollars à des hauts responsables de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) et à l'entourage du président de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso.

Selon le Ministère public de la Confédération (MPC), ces paiements ont permis à Gunvor de charger 15 pétroliers entre 2010 et 2011, soit un total de plus de 13 millions de barils de pétrole brut. Un autre cadre de la société a été condamné pour les mêmes faits en 2018. Quant à Gunvor, elle a été sanctionnée en 2019 pour défaillance dans son organisation interne et a écopé d'une amende de 4 millions de francs, assortie d'une créance compensatrice de près de 90 millions.

