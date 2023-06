Un boulanger de Vallorbe remporte le 1er Mondial de la flûte

Le 1er Mondial de la flûte s'est déroulé samedi à Tolochenaz (VD). Organisé par la Confrérie vaudoise des Chevaliers du bon pain, la compétition a réuni 50 concurrents, dont une trentaine de Vaudois. C'est un boulanger de Vallorbe qui remporte cette édition 2023.

Anthony Coudray de la boulangerie L'enKA a terminé premier sur les dix finalistes sélectionnés le 6 juin dernier parmi tous les participants initiaux pour la finale de samedi, a indiqué à Keystone-ATS Pascal Clément, boulanger à Daillens, vice-grand Maître de la Confrérie et chef de ce Mondial.

Pour ce premier championnat international du bâtonnet salé, tant apprécié à l'apéro, qui a eu lieu à la Cave de La Côte, seules les flûtes au beurre nature étaient admises.

Le boulanger champion du monde a remporté un trophée et une médaille d'or. Au deuxième rang, la boulangerie Chez Séverine & Luca à Lausanne, et au troisième, la Confiserie Christian Boillat, ont gagné chacune aussi une médaille d'or. Les sept autres finalistes ont reçu un diplôme. Les dix meilleurs étaient tous des Vaudois.

Dittli en marraine

Leurs délices feuilletés et croustillants ont été dégustés par un jury composé de cinq personnalités, dont la conseillère d'Etat Valérie Dittli, marraine de ce Mondial, et de six professionnels, a expliqué M. Clément. Il était présidé par Sébastien Knecht, responsable romand de l'Ecole professionnelle Richemont.

Les boulangers ont été jugés et notés sur les critères suivants: l'aspect général de la flûte, sa couleur, sa texture, son goût, sa taille et sa régularité.

Comme son nom l'indique, ce Mondial est donc ouvert aux entreprises du secteur venant de l'étranger, mais à condition de produire et de commercialiser elles-mêmes leurs flûtes. 'Pour cette première édition, nous avons reçu 54 inscriptions et en avons gardé 50 valables. La plupart venaient de Suisse romande, et surtout du canton de Vaud, mais nous avons aussi eu une candidature alémanique, une tessinoise et une française, de Bourgogne', a précisé M. Clément.

Ce Mondial de la flûte se tiendra tous les deux ans. L'événement s'inscrit dans le cadre de la promotion des produits de la boulangerie, souligne l'Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (BCS). Le trophée restera en possession du vainqueur durant cet intervalle, avant d'être transmis au lauréat de l'édition suivante.

