Un comité interpartis défend le projet d'imposition individuelle

'Chaque heure de travail rémunéré en vaut la peine' avec la réforme de l'imposition individuelle ...
Un comité interpartis défend le projet d'imposition individuelle

Un comité interpartis défend le projet d'imposition individuelle

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

'Chaque heure de travail rémunéré en vaut la peine' avec la réforme de l'imposition individuelle, estime un comité interpartis. Le projet, soumis au vote le 8 mars, garantit l'équité fiscale, mais favorise aussi l'activité lucrative.

Actuellement, un couple marié paie plus d'impôts qu'un couple non marié, dans une situation économique équivalente. Dans un communiqué, le comité parle de 'pénalisation du mariage'.

Avec la réforme, les époux rempliraient chacun une déclaration d'impôts séparée. Le deuxième revenu le plus faible du couple marié, généralement celui de la femme, ne serait plus absorbé par la progression fiscale, explique le comité. Cela encourage à travailler, ce qui permet de lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et d'améliorer les rentes de vieillesse.

Le comité regroupe le PLR, le PVL, les Vert-e-s et le PS ainsi que leurs sections 'Jeunes', mais aussi des politiciens du Centre et de l'UDC, ainsi que des organisations économiques. Deux référendums ont été déposés contre le projet.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les nuitées hôtelières ont stagné en novembre

Les nuitées hôtelières ont stagné en novembre

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 09:30

Le prix des licences Microsoft dans le viseur de la Comco

Le prix des licences Microsoft dans le viseur de la Comco

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 09:06

Les prix du pétrole dégringolent

Les prix du pétrole dégringolent

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 08:10

Implenia remporte des contrats en Allemagne et Norvège

Implenia remporte des contrats en Allemagne et Norvège

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:58

Articles les plus lus

Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:54

Implenia remporte des contrats en Allemagne et Norvège

Implenia remporte des contrats en Allemagne et Norvège

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:58

Les prix du pétrole dégringolent

Les prix du pétrole dégringolent

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 08:10

Le prix des licences Microsoft dans le viseur de la Comco

Le prix des licences Microsoft dans le viseur de la Comco

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 09:06

Richemont: ventes trimestrielles en hausse de 11%

Richemont: ventes trimestrielles en hausse de 11%

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:18

Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:54

Implenia remporte des contrats en Allemagne et Norvège

Implenia remporte des contrats en Allemagne et Norvège

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:58

Les prix du pétrole dégringolent

Les prix du pétrole dégringolent

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 08:10

L'aéroport de Zurich étoffe le nombre de passagers en 2025

L'aéroport de Zurich étoffe le nombre de passagers en 2025

Économie    Actualisé le 14.01.2026 - 18:40

X annonce des mesures pour empêcher l'IA Grok de « déshabiller »

X annonce des mesures pour empêcher l'IA Grok de « déshabiller »

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 04:36

Richemont: ventes trimestrielles en hausse de 11%

Richemont: ventes trimestrielles en hausse de 11%

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:18

Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:54