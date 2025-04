Un hélicoptère s'est abîmé dans le fleuve Hudson à New York

Un hélicoptère s'est abîmé jeudi dans le fleuve Hudson à New York, ont déclaré les pompiers et la police. Ils n'ont dans l'immédiat donné aucun bilan de victimes éventuelles.

D'après la chaîne locale NBC4, citant des sources policières, quatre personnes ont été sorties de l'eau et transportées à l'hôpital dans le New Jersey, voisin de New York.

'Nous avons reçu un appel à 15h17 (21h17 en Suisse) pour un hélicoptère dans l'eau', a fait savoir à l'AFP un porte-parole des pompiers de New York. La police, de son côté, a indiqué sur X qu'un 'hélicoptère s'est abîmé dans le fleuve Hudson' et que le trafic serait rendu difficile dans la zone avec l'arrivée de véhicules de secours.

Les chaînes locales ont montré les images des patins d'atterrissage de l'hélicoptère dépassant de l'eau à côté de la voie rapide West Side de Manhattan, alors que plusieurs bateaux se sont regroupés autour de la zone d'impact.

Le fleuve Hudson, qui sépare New York de l'Etat du New Jersey, est un canal très fréquenté dans les eaux et dans les airs. En 2009, un avion de la compagnie US Airways avait atterri dans l'eau sans encombre et les 155 personnes à bord avaient eu la vie sauve, un épisode surnommé le 'Miracle de l'Hudson'.

/ATS