Un journal poursuit une société d'IA pour l'emploi de ses contenus

Le quotidien japonais Yomiuri Shimbun, l'un des plus grands au monde en termes de diffusion ...
Photo: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko

Le quotidien japonais Yomiuri Shimbun, l'un des plus grands au monde en termes de diffusion, poursuit en justice l'entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) Perplexity. Il l'accuse d'avoir 'profité gratuitement' de son contenu sur son moteur de recherche.

Le journal accuse Perplexity de 'profiter gratuitement du fruit des activités des organisations de presse, qui investissent beaucoup d'efforts et d'argent'. Un porte-parole du journal a ajouté que cela 'pourrait avoir un impact négatif sur le journalisme de qualité (...) et ébranler les fondations de la démocratie'.

La plainte, déposée jeudi à Tokyo, est la dernière d'une série de poursuites intentées par des entreprises de presse dans le monde contre des sociétés d'IA utilisant leur contenu. C'est la première déposée par une grande organisation de presse japonaise, a expliqué Yomiuri.

Dans sa plainte déposée à Tokyo, le journal réclame 2,2 milliards de yens (12 millions de francs) de dommages et intérêts, l'équivalent à 120'000 articles de Yomiuri utilisés 'sans autorisation' entre février et juin.

Elle demande également des dommages et intérêts pour les revenus publicitaires perdus, affirmant que les utilisateurs de Perplexity cliquent uniquement sur les résumés de recherche et non sur le site internet du journal, ce qui réduit le trafic. Perplexity n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Le Yomiuri, avec une diffusion quotidienne d'environ six millions d'exemplaires - contre plus de 10 millions en 2010 - et quelque 2500 reporters, est l'un des cinq principaux journaux quotidiens du Japon.

Après une plainte déposée par le Wall Street Journal et le New York Post en octobre, Perplexity avait critiqué 'l'attitude conflictuelle' de nombreux médias comme étant 'myope, inutile et contre-productive'.

/ATS
 

