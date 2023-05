Un musée d'art urbain à ciel ouvert en Valais

Une cinquantaine de fresques sur le thème de l'eau émaillent le Valais: un musée d'art urbain à ciel ouvert voulu par Art Valais et présenté jeudi à la presse. Liées 'à l'ADN locale', les oeuvres se découvrent sur le terrain et via une application mobile.

L'aventure a démarré il y a plus de vingt ans avec un premier mur de quelque 500 mètres carrés à Sion. Les graffeurs ont ensuite disposé de 800 mètres carrés puis de 3000 mètres carrés de murs dans le chef-lieu valaisan, devenu ainsi la première ville en Suisse à expérimenter un réseau de graffitis 'autorisés', se remémore Issam Rezgui, street artiste et président de l'association Art Valais.

Au fil des ans, de projets en projets, de démarches en démarches auprès des communes, du canton et d'autres partenaires, les artistes ont réussi à faire exploser leur terrain artistique: 'Aujourd'hui, nous avons réalisé notre ambition de créer un musée à l'échelle du canton, un Open Air Museum sans toit ni mur, gratuit et visible toute l'année', se réjouit Issam Rezgui.

/ATS