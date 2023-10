Un peu moins d'argent pour l'agriculture pour les années 2026-2029

L'agriculture devrait recevoir un total de 13,67 milliards de francs pour les années 2026-2029, soit 2,5% de moins par rapport à la période 2022-2025. Le Conseil fédéral a ouvert mercredi la consultation sur les plafonds des dépenses agricoles.

Cette baisse de 347 millions de francs est due pour l'essentiel aux mesures d'économie décidées par le Conseil fédéral dans le cadre du budget 2024, précise le gouvernement dans un communiqué.

L'adaptation de la production agricole aux conséquences du changement climatique sera davantage soutenue. Davantage de moyens seront ainsi consacrés aux améliorations structurelles agricoles (+86 millions) de même qu'à la sélection de cultures et de variétés résistantes aux maladies et à la protection durables des végétaux (+24 millions). Les fonds nécessaires seront réalloués des dépenses 'Paiements directs' (-92 millions) et 'Production et ventes' (-18 millions).

Les plafonds des dépenses sont les montants maximaux fixés par l'Assemblée fédérale pour les crédits budgétaires affectés à certaines dépenses durant plusieurs années. Les crédits budgétaires définitifs doivent chaque année faire l'objet d'une demande dans le budget et être décidés par le Parlement.

La consultation court jusqu'au 24 janvier 2024.

/ATS