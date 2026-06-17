Un tableau de Picasso vendu 35 millions de dollars à Art Basel

Trente-cinq millions de dollars pour un Picasso. Dès l’ouverture d’Art Basel mardi pour les professionnels, des œuvres de Pablo Picasso, David Hockney, Louise Bourgeois et de plusieurs grands noms du marché de l’art se sont vendues à plusieurs millions de dollars.

Un grand Picasso chez Hauser & Wirth, d’autres tableaux du maître espagnol non loin de là sur le stand de Gagosian: cette année, les grandes galeries, habituellement davantage spécialisées dans l’art contemporain, misent fortement sur les valeurs sûres de l’art moderne.

Elles semblent encouragées par les perspectives favorables du segment haut de gamme du marché de l’art mises en évidence par l’Art Market Report d’Art Basel et d’UBS. Et à en croire les premières ventes, ce pari s’avère payant: Hauser & Wirth a réalisé la plus importante vente de son histoire en cédant l’œuvre tardive de Picasso 'Le peintre et son modèle dans un paysage' pour 35 millions de dollars.

Hauser & Wirth a également enregistré plusieurs autres ventes de plusieurs millions de dollars, notamment une œuvre de l'artistes américain Cy Twombly (1928-2011) pour 5 millions de dollars et une œuvre de l'artiste française Louise Bourgeois (1911-2010) pour 2,5 millions. Selon le rapport des ventes, le fondateur de la galerie, Iwan Wirth, a qualifié cette journée de 'première journée la plus forte jamais enregistrée' pour sa galerie.

La galerie Akmine Reich a elle aussi vendu un Picasso pour plus de 6 millions de dollars. Outre les œuvres de l'artiste espagnol Pablo Picasso (1881-1973) et d’autres maîtres de l’art moderne, celles du peintre britannique David Hockney (1937-2026), qui est décédé il y a moins d'une semaine le 11 juin dernier, ont également atteint des prix élevés. La galerie Gray a vendu 'Studio Interior #2', une œuvre réalisée en 2014, pour 8,5 millions de dollars.

La rétrospective actuellement consacrée à Helen Frankenthaler (1928-2011), une peintre et graveuse américaine, au Kunstmuseum de Bâle semble également susciter un vif intérêt. La galerie Thaddaeus Ropac a vendu l’un de ses tableaux pour un montant 'de l’ordre de' 3 millions de dollars, tandis que Xares Art a annoncé la vente d’une œuvre de l’artiste pour 2 millions de dollars.

L’art contemporain monumental à Art Unlimited

Pour les visiteurs, la section Art Unlimited mérite particulièrement le détour cette année. Cet espace est consacré aux œuvres de très grand format, voire monumentales. Il est placé pour la première fois sous la direction de Ruba Katrib, directrice des affaires curatoriales du MoMA PS1 à New York.

Là aussi, plusieurs œuvres ont été vendues pour des montants de plusieurs millions: 'Blue Obelisk' de Niki de Saint Phalle (1930-2002), la peintre compagne de l'artiste fribourgeois Jean Tinguely (1925-1991) pour 1 million d’euros et une œuvre d’Isa Genzken, 78 ans, l'une des artistes contemporaines allemandes les plus influentes, pour 1,2 million d’euros. Les deux ont été acquises par des musées européens.

La foire Art Basel ouvrira ses portes au grand public jeudi et se poursuivra jusqu’à dimanche.

/ATS