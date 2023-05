Une année record pour la promotion économique vaudoise

La promotion économique vaudoise a affiché de nouveaux records en 2022. Si le nombre d'entreprises étrangères à s'installer dans le canton (30) est resté stable, le soutien apporté aux sociétés locales a continué de progresser.

L'an dernier, le Service de la promotion de l'innovation et de l'économie (SPEI) a soutenu 254 entreprises, représentant environ 4000 emplois. Ces sociétés ont bénéficié d'aides directes, versées à fonds perdus, de 6,93 millions de francs.

L'Etat de Vaud n'avait encore jamais autant épaulé ses entreprises, principalement des start-up et des PME disposant déjà d'un outil industriel. Trois secteurs ont accaparé plus de 80% des aides: les sociétés actives dans les technologies numériques, dans les sciences de la vie et dans l'industrie de précision.

/ATS