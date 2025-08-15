Une commission accepte la récolte rémunérée de signatures

Malgré l'affaire des signatures falsifiées lors de collectes pour des initiatives populaires ...
Une commission accepte la récolte rémunérée de signatures

Une commission accepte la récolte rémunérée de signatures

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Malgré l'affaire des signatures falsifiées lors de collectes pour des initiatives populaires ou des référendums, la commission des institutions politiques du National refuse d'interdire la récolte rémunérée de signatures.

Par 14 voix contre 10, la commission a rejeté une initiative parlementaire des Vert-e-s en ce sens, estimant qu'une interdiction irait trop loin, indiquent vendredi les services du Parlement. Elle trouve que faire une distinction entre les organisations récoltant des signatures à titre lucratif et les autres ne serait pas possible. De plus, l'interdiction pourrait être contournée.

Plus largement, la commission est contre des mesures qui nécessiteraient une modification de la loi. Ainsi, elle a refusé une autre demande des Vert-e-s visant l'obligation de disposer d'une autorisation pour récolter des signatures à titre lucratif.

Elle est aussi opposée à ce que le nom de la personne responsable de la récolte de signatures figure sur la liste concernée, comme le souhaite Bruno Storni (PS/TI).

/ATS
 

Actualités suivantes

Droits de douane: impact de 0,4 point sur la croissance suisse

Droits de douane: impact de 0,4 point sur la croissance suisse

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 17:28

La Fouly: un sentier pour rappeler une inscription à l'UNESCO

La Fouly: un sentier pour rappeler une inscription à l'UNESCO

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 16:33

Les droits de douane menacent 100'000 emplois en Suisse

Les droits de douane menacent 100'000 emplois en Suisse

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 16:25

Le pétrole en retrait avant la rencontre Trump-Poutine

Le pétrole en retrait avant la rencontre Trump-Poutine

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 13:15

Articles les plus lus

Le PIB fait du surplace au 2e trimestre

Le PIB fait du surplace au 2e trimestre

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 09:15

Le Conseil fédéral favorable à la suppression de la valeur locative

Le Conseil fédéral favorable à la suppression de la valeur locative

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 10:01

Le pétrole en retrait avant la rencontre Trump-Poutine

Le pétrole en retrait avant la rencontre Trump-Poutine

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 13:15

Les droits de douane menacent 100'000 emplois en Suisse

Les droits de douane menacent 100'000 emplois en Suisse

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 16:25

Sandoz égratigné par ricochet par les droits de douane

Sandoz égratigné par ricochet par les droits de douane

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 07:51

Grand-St-Bernard: le trafic interrompu durant neuf nuits

Grand-St-Bernard: le trafic interrompu durant neuf nuits

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 09:03

Le PIB fait du surplace au 2e trimestre

Le PIB fait du surplace au 2e trimestre

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 09:15

Le Conseil fédéral favorable à la suppression de la valeur locative

Le Conseil fédéral favorable à la suppression de la valeur locative

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 10:01