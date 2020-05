Une commission donne son accord aux 21,1 milliards pour 2021-2024

Les dépenses de l'armée ne sont pas contestées par la commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats. L'organe a approuvé le plafond de dépenses de 21,1 milliards de francs pour les années 2021 à 2024.

Pour la période à venir, le Conseil fédéral prévoit un taux de croissance réel du budget de l’armée de 1,4% par an, soit autant que pour le reste des dépenses de la Confédération. Cette augmentation doit permettre le renouvellement de plusieurs systèmes durant les années à venir, rappelle mercredi la commission.

Défense aérienne

Le montant de 21,1 milliards permettra d’honorer le paiement d'une grande partie des crédits d’engagement déjà accordés et de ceux demandés avec le message sur l’armée 2020. Il financera en priorité une partie de l'achat des nouveaux avions de combat et du système de défense sol-air de longue portée. Les troupes terrestres seront modernisées et la cyberdéfense renforcée.

Des investissements de près de 15 milliards seront nécessaires dans les dix prochaines années pour ces renouvellements. Le peuple votera sur l'acquisition de nouveaux jets fin septembre. Huit milliards iront à la protection de l’espace aérien.

La commission préparatoire a également débattu des conséquences de la crise du coronavirus sur la planification financière. Selon elle, il est encore trop tôt pour se prononcer sérieusement.

2,7 milliards pour 2020

La commission propose aussi d'approuver le programme d'armement, les crédits d'engagement pour l'acquisition de matériel de l'armée, le programme immobilier du Département fédéral de la défense et la mise hors service du système de DCA Rapier. Le Conseil fédéral veut investir 2,7 milliards de francs cette année, contre 2 milliards les années précédentes.

Le programme d'armement devrait bénéficier de crédits d'engagement de 1,354 milliard de francs. Les crédits pour le matériel de l'armée représentent 837 millions.

Quelque 600 millions iront à la modernisation des moyens de télécommunications. Pour la commission, l’amélioration de la capacité de conduite, notamment par le biais d’investissements dans une technologie résistante aux crises est cruciale.

Les systèmes de conduite de surveillance de l'espace aérien Florako, introduits en 2004, seront remplacés pour un montant de 155 millions. L’équipement et le matériel de l'aide en cas de catastrophe, vieux de 30 ans, seront renouvelés et adaptés aux standards actuels pour 116 millions.

Quelque 438 millions seront consacrés à la prolongation de la durée d'utilisation des chars de grenadiers 2000. Ils pourront ainsi continuer d'être utilisés jusqu'en 2040. La commission salue cette décision. Quarante-cinq millions sont prévus pour la mise à niveau des avions PC-21 et de leurs simulateurs.

Parc immobilier

En matière d'immobilier, la commission soutient les investissements proposés sur les sites de Chamblon, Frauenfeld et Dübendorf. Un investissement de 489 millions de francs est prévu. Ils doivent permettre de poursuivre la réalisation du concept de stationnement de l’armée et, à terme, conduire à une réduction du parc immobilier de l’armée.

En outre, le système de DCA mobile Rapier, acquis il y a plus de 30 ans, sera mis hors service. Son élimination coûtera 13 millions financés par le budget ordinaire de l'armée. En contrepartie, 5,5 millions pourront être économisés dans les coûts de fonctionnement annuels.

/ATS