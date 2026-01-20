Une commission favorable au retour du nucléaire

Suivant le Conseil fédéral, la commission de l'énergie du Conseil des Etats soutient la levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires. Elle a validé le contre-projet à l'initiative 'Stop au blackout' par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

L'initiative populaire 'De l'électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)', déposée par des représentants du centre-droit, précise que toutes les formes de production électrique respectant l'environnement et le climat doivent être autorisées. Le comité souhaite ainsi rouvrir la porte à l'atome, en misant sur les nouvelles technologies qui rendent les centrales plus sûres.

Le Conseil fédéral a rejeté le texte, mais proposé un contre-projet indirect. Il entend favoriser l'ouverture aux différentes technologies. Ce contre-projet permet de contribuer dans une large mesure à garantir l'approvisionnement énergétique à long terme, au vu de l'augmentation considérable de la consommation d'électricité, a approuvé mardi la commission dans un communiqué.

/ATS