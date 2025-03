Une entreprise sur trois du secteur MEM recourt au chômage partiel

En Suisse, un tiers des entreprises du secteur de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) ont introduit le chômage partiel. C'est ce qui ressort d'une enquête de la faitière Swissmechanic auprès de ses membres.

La majorité des entreprises (environ 70%) du secteur MEM ne sont pas directement confrontées au chômage partiel, indique lundi Swissmechanic dans un communiqué. L'association faîtière des petites et moyennes entreprises (PME) de la branche se base sur une enquête récente menée auprès des quelque 1300 entreprises affiliées.

Toutefois, parmi les entreprises qui doivent recourir à cette mesure, les PME sont touchées de manière disproportionnée: environ 45% des sociétés employant de 10 à 49 personnes et 29% des entreprises de 50 à 249 salariés ont introduit le chômage partiel.

La durée du chômage partiel varie selon les PME. Environ 36% de celles qui ont mis en place cette mesure le font depuis plus de six mois. Quelque 26% sont concernées depuis trois à six mois, tandis que 30% ont recours au chômage partiel depuis un à trois mois. Seules 6% ont appliqué la mesure pendant moins d'un mois.

L'impact du chômage partiel sur les effectifs varie également: dans 41% des sociétés concernées, de 26 à 50% des salariés sont touchés par le chômage partiel, tandis que 28% des entreprises déclarent que 76 à 100% de leurs effectifs sont concernés.

Le chômage partiel affecte la production et les services dans les PME à des degrés divers. Dans 45% des entreprises, l'impact a été décrit comme modéré, tandis que 17% ont signalé un impact fort.

L'enquête montre que le chômage partiel reste un soutien important pour de nombreuses entreprises en Suisse afin d'amortir les effets de l'incertitude économique. Les perspectives d'avenir restent toutefois marquées par un contexte difficile. L'écrasante majorité des firmes (75%) s'attendent à ce que le chômage partiel se poursuive sur une période plus longue. Seules 24% des entreprises escomptent que la mesure prenne fin prochainement.

