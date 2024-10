Une fondation prône le retour des appareils électriques inutilisés

A l'occasion de la 7e journée internationale des déchets électroniques, lundi, la fondation Sens eRecycling a lancé un appel à la restitution des appareils électriques inutilisés. Les câbles et les prises sont notamment souvent thésaurisés au lieu d'être recyclés.

Selon la fondation, les appareils usagés ou défectueux peuvent être rapportés gratuitement dans les magasins qui vendent des appareils similaires. De même, il n'est pas toujours nécessaire de jeter les appareils défectueux ou qui ne sont plus utilisés. Il est souvent plus judicieux, d'un point de vue écologique, de réparer les pièces cassées ou de redistribuer les appareils à peine utilisés.

Les appareils électroniques contiennent de nombreux matériaux recyclables, rappelle la fondation. Si les appareils - aussi petits soient-ils - sont stockés dans des boîtes et des armoires sans être utilisés, il faudra alors compenser ces ressources non-utilisables, afin de répondre à la demande croissante de nouveaux appareils électriques. En découle une augmentation de l'énergie à produire et du CO2.

Plus d'appareils collectés

En moyenne, 15% des 74 appareils électriques que l'on trouve dans un ménage d'Europe de l'ouest sont inutilisés, précise encore la fondation. Sens eRecycling a également vérifié ces chiffres pour la Suisse, ce printemps, et ils concordent, et ce malgré la réputation de 'championne du monde' en la matière de la Suisse, où les normes de recyclage des appareils électriques sont pourtant plus élevées qu'en comparaison européenne.

Entre 2022 et 2023, la quantité d'appareils électriques et électroniques recyclés a augmenté de 9% dans notre pays, selon la fondation et l'association économique pour la Suisse numérique (Swico). Au total, plus de 132'000 tonnes de déchets électriques et électroniques ont été traitées.

La quantité d'appareils électroniques collectés a également augmenté par rapport à 2022 (+13%), malgré la tendance à la baisse, des années précédentes. La raison en est la tendance des appareils électroniques de devenir de plus en plus petits, ce que l'on appelle communément la miniaturisation.

L'E-Waste Day international du 14 octobre est une campagne de sensibilisation annuelle mondiale initiée par le Waste Electrical and Electronic Equipment Forum (WEEE).

/ATS