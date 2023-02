Une initiative demande d'éloigner les décharges des habitations

A Genève, une initiative législative cantonale est lancée pour instaurer une distance minimale de 300 mètres entre les décharges pour les matériaux d'excavation et les zones d'habitation. Des projets à Bellevue et Vessy inquiètent des citoyens.

L'initiative 'Exploitations à proximité des habitations: une distance minimale afin de mieux préserver la santé publique' a été publiée lundi dans la Feuille d'avis officielle, a constaté Keystone-ATS. Elle demande l'ajout d'un nouvel article dans la loi sur les gravières afin de protéger la santé des riverains et de limiter les nuisances grâce à une distance minimale de 300 mètres.

'En tant que médecin, je relève que les risques liés à la santé sont importants. Les études montrent que les taux de particules fines sont élevés jusqu'à 300 mètres. Et la silice, que l'on trouve dans le sol genevois, peut provoquer des maladies auto-immunes et des cancers', a expliqué mardi Ulla Birk, membre du comité d'initiative et coprésidente du Comité contre les décharges de terres d'excavation.

Genève veut traiter dans le canton les déblais de gravier et de terre provenant des chantiers de construction. Plusieurs sites sont projetés, notamment à Bellevue et à Vessy.

/ATS