Une majorité de Suisses favorable au port du masque

L'assouplissement des mesures visant à contenir le coronavirus devrait s'accompagner du port généralisé du masque, estime une majorité de Suisses. C'est ce qui ressort d'un sondage publié lundi dans les journaux de Tamedia.

Six sondés sur dix sont favorables à ce que le port du masque soit obligatoire dans l'espace public dès qu'un nombre suffisant de masques de protection sera disponible. L'obligation obtient une majorité auprès des sympathisants de tous les partis.

Trois quarts des sondés sont en outre favorables ou plutôt favorables à une obligation de vacciner une fois qu'un vaccin sera disponible. Une écrasante majorité (83%) a confiance dans l'action du Conseil fédéral.

Deux tiers des sondés (65%) estime en outre que les mesures prises par la Confédération ne causent pas des dommages trop élevés à l'économie par rapport à leur effet bénéfique sur la situation sanitaire. ll se dessine toutefois un certain Röstigraben, ce chiffre étant plus faible en Suisse alémanique (55%) qu'en Suisse romande (69%) et au Tessin (67%).

Les activités sociales manquent

Les Alémaniques sont également majoritairement (61%) favorables à un retour à la normale immédiat ou progressif alors que les Romands un peu moins (47%). A noter que le sondage a été réalisé avant l'annonce des mesures de déconfinement du Conseil fédéral.

Un Röstigraben se dessine également dans le perception de la maladie. Alors qu'une majorité de Suisses romands (58%) et de Tessinois (59%) craignent de tomber malades, cette crainte n'affecte que deux Alémaniques sur cinq.

Finalement, pour les sondés, devoir renoncer aux activités sociales est la conséquence la plus lourde de la situation (46%), loin devant les répercutions pour la santé (11%).

Le sondage a été réalisé le 15 avril auprès de 40'835 personnes issues des trois régions linguitiques sur les sites des journaux de Tamedia et de 20 minutes. Les réponses ont été pondérées par des variables démographiques et géographiques. La marge d'erreur est de +/- 1 point de pourcentage.

/ATS