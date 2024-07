Une nette majorité contre une privatisation de Swisscom

Près de 70% des personnes disposant du droit de vote en Suisse s'opposent à une privatisation de Swisscom, selon un sondage commandé par Syndicom et publié jeudi. Le syndicat se dit prêt à lancer un référendum si nécessaire.

Au total, 67% des personnes interrogées dans le cadre du sondage représentatif réalisé par l'institut gfs.bern se disent 'certainement' ou 'plutôt' opposées à une privatisation de Swisscom. A l'inverse, 26% sont 'certainement' ou 'plutôt' pour une vente de la part de la Confédération. Enfin 9% sont indécises ou n'ont pas répondu.

Syndicom a présenté les résultats du sondage lors d'une conférence de presse à Berne. L'enquête montre une majorité de 'non' parmi les partisans de tous les partis et dans toutes les régions linguistiques.

Le rejet est le plus net parmi la base des Vert-e-s et du PS, avec des taux de 88% et 69% respectivement. Les partisans des Vert'libéraux sont les moins sceptiques, avec une part de 'non' de 57%.

/ATS