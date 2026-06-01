Une porcherie vaudoise épinglée dans une vidéo

Une vidéo de maltraitances animales dans une porcherie de la Broye vaudoise a été diffusée ...
Une porcherie vaudoise épinglée dans une vidéo

Une porcherie vaudoise épinglée dans une vidéo

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Une vidéo de maltraitances animales dans une porcherie de la Broye vaudoise a été diffusée lundi par l'Observatoire du spécisme. Le collectif annonce qu'une dénonciation pénale va être déposée, tandis que l'Etat de Vaud ouvre une procédure.

L'objectif de cette procédure consiste à 'vérifier les circonstances de la prise des images, établir avec certitude le lieu concerné et identifier les personnes responsables de ces agissements', indique le vétérinaire cantonal Giovanni Peduto, dans une déclaration écrite envoyée à Keystone-ATS.

Les images montrent notamment une truie frappée à coups de pelle ou un porcelet tué en étant projeté violemment contre le sol. D'autres manipulations brutales sont visibles dans la vidéo, où des cadavres gisent au milieu des vivants.

/ATS
 

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