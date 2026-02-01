Une semaine inespérée pour les montgolfières à Château-d'Oex

La 46e édition du Festival international de ballons de Château-d'Oex (VD), qui s'est terminée dimanche, a bénéficié d'une semaine inespérée, avec sept jours de vol sur neuf. Plus de 45’000 spectateurs ont assisté à la manifestation, ont indiqué les organisateurs.

Alors que les prévisions météorologiques annonçaient initialement seulement quatre jours de vol possibles, le festival a finalement bénéficié de toute une semaine. 'Le ciel était avec nous', ont confié les équipes.

Parmi les moments forts de cette édition, il y a eu le décollage groupé de 40 ballons jeudi dernier en direction de la Gruyère pour participer à un concours de précision, avec un largage de lest sur une cible dans la cour du Château de Gruyères.

Le samedi 31, ce sont plus de 80 décollages qui ont pu avoir lieu. Ce jour-là, les ballons ont pu profiter d'une inversion de vent au sol pour revenir se poser non loin de la place de décollage, a indiqué l'association dans un communiqué.

Au total, cette édition affiche 350 vols en ballon pour un total de 450 heures dans les airs. Quelque 640 passagers ont été transportés et plus de 1000 enfants ont vécu leur premier décollage en vol captif, soit dans un ballon relié au sol par une corde. La prochaine édition est d'ores et déjà agendée, du 23 au 31 janvier 2027.

/ATS