Une télécabine tombe dans domaine skiable d'Engelberg (OW)

Une télécabine est tombée mercredi matin dans le domaine skiable d'Engelberg (OW). Les forces ...
Une télécabine tombe dans domaine skiable d'Engelberg (OW)

Une télécabine tombe dans le domaine skiable d'Engelberg (OW)

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Une télécabine est tombée mercredi matin dans le domaine skiable d'Engelberg (OW). Les forces d'intervention sont à pied d'oeuvre. On ignore encore si l'accident a fait des victimes.

Un porte-parole des remontées mécaniques d'Engelberg confirme à Keystone-ATS une information révélée par le site en ligne du Blick. Une vidéo diffusée par ce média montre une cabine qui s'est décrochée et a chuté dans une pente enneigée. La police nidwaldienne, qui couvre le secteur concerné, confirme elle aussi 'l'incident'.

/ATS
 

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