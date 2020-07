Une troisième candidature africaine pour diriger l'OMC

Les Africains sont désormais trois à souhaiter piloter l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La ministre kényane des sports, du patrimoine et de la culture Amina Mohamed a annoncé mardi soir sa candidature à quelques heures du délai requis.

Grande connaisseuse de l'OMC dont elle a présidé les trois organes les plus importants par le passé, la responsable de 58 ans a également été à la tête de la diplomatie kényane jusqu'en 2018. Depuis longtemps mentionnée parmi les candidats possibles, elle aura attendu presque jusqu'à la fin du délai prévu par l'organisation, ce mercredi en début de soirée.

Plusieurs observateurs pensaient qu'elle renoncerait en raison des négociations pour un accord de libre-échange entre les Etats-Unis et son pays, le premier entre Washington et un Etat africain. Selon certains, des membres de l'OMC ne seraient pas favorables à ce qu'elle devienne directrice générale en raison de la pression que ces discussions pourraient mettre sur le Kenya. Et alors même que les Etats-Unis ont provoqué une crise institutionnelle de l'organisation en bloquant le renouvellement de juges de son tribunal d'appel.

Outre Mme Mohamed, deux autres Africains se disputent la direction générale de l'OMC. L'Egyptien Hamid Mamdouh, 67 ans, également genevois, revendique sa longue expérience de plus de 35 ans comme négociateur puis comme haut fonctionnaire à l'OMC, avant d'avoir rejoint un cabinet d'avocats sur les questions commerciales.

Il se voit en candidat du consensus entre pays développés et pays en développement et comme celui de l'Union africaine (UA), étant donné qu'il faisait partie d'une liste de trois personnes validées par l'organisation africaine. Parmi ceux-ci figurait aussi un Nigérian mais son pays l'a remplacé par l'ancienne ministre Ngozi Okonjo-Iweala, violant les règles de l'UA selon un avis juridique rendu par cette institution.

3 candidats non-africains

'Il n'y a pas de controverse avec l'Union africaine elle-même. L'Union africaine n'a pas choisi de candidat', avait pour autant affirmé récemment la Nigériane. Elle s'attend elle à ce que celle-ci désigne un candidat 'dans les prochains jours'. Elle peut s'appuyer sur le soutien du bloc de l'Ouest de l'Afrique et d'une coalition de femmes africaines.

Ni l'Afrique, ni une femme n'ont dirigé jusqu'à présent l'OMC depuis son lancement il y a 25 ans, mais trois autres candidats veulent empêcher ce scénario. Jesus Seade Kuri, un ancien directeur général adjoint de l'organisation mexico-libanais, la ministre sud-coréenne du commerce Yoo Myung-hee et Tudor Ulianovschi, un ex-chef de la diplomatie moldave.

Le prochain directeur général devra remplacer Roberto Azevedo qui quittera fin août l'OMC, un an avant la fin de son second mandat. Alors que le monde fait face à une crise économique et du commerce mondial sans précédent depuis un siècle.

Cette démission a elle bousculé un processus de désignation qui prend de nombreux mois. Le patron de l'OMC n'est habituellement pas choisi par une élection, mais par consensus comme toutes les décisions au sein de l'institution. Sans accord d'ici fin août, l'un des directeurs généraux adjoints piloterait provisoirement l'organisation à Genève.

/ATS