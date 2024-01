Une voiture vendue sur cinq en 2023 en Suisse était électrique

Une voiture neuve sur cinq (20,9%) vendue en 2023 en Suisse était un véhicule électrique. La croissance du secteur de l'e-mobilité s'est poursuivie l’an dernier, mais à un rythme moins soutenu que prévu.

Entre fin 2022 et fin 2023, la part de marché des voitures à batterie électrique (BEV) est passée de 17,3% à 20,9% et celle des hybrides rechargeables de 8% à 9,2%. Au total, 30,1% des nouvelles voitures vendues étaient donc équipées d'une prise, annonce lundi Swiss eMobility.

Dans le même temps, les parts de marché des véhicules thermiques fonctionnant à l’énergie fossile ont régressé de 37,8% (2022) à 33,3% (2023) et le diesel de 11,7% à 9,3%.

Le parc automobile global reste encore très largement thermique. Au 1er janvier 2024, 163'511 voitures électriques étaient autorisées à circuler sur les routes suisses, sur un total de voitures d'environ 4,5 millions. Il faudra probablement encore une vingtaine d'années, selon Swiss eMobility, pour que l'ensemble du parc soit pour ainsi dire électrique, selon les projections.

'Le manque de bornes de recharge à domicile freine le développement', relève Swiss eMobility. En Suisse, un bailleur peut interdire l'installation d'une borne aux locataires, déplore auprès de Keystone-ATS le directeur de l'organisation Krispin Romang.

Manque de bornes privées

Le pays compte certes près de 17'000 infrastructures de recharge accessibles au public (+ 4000 sur un an), soit un des réseaux les plus denses du monde. Mais il faudrait développer les bornes privées et un plus fort engagement des collectivités publiques pour l’électrique, plaide M. Romang.

'En raison des conditions cadres inférieures à la moyenne européenne, nous sommes constamment dépassés par nos voisins. Nous avons perdu le contact avec la Scandinavie et le Benelux en matière d'électrification', déclare-t-il.

Responsable du bureau romand à Yverdon de Swiss eMobility, Geoffrey Orlando relève de son côté que 2024 sera une année de défis. 'Il faut que le droit à la prise s’installe en Suisse et que les pouvoirs publics encouragent l'installation d’infrastructures de recharge pour tous', demande-t-il.

Alémaniques d'abord

Pour la troisième année de suite en 2023, c'est une voiture électrique qui a été le modèle le plus vendu en Suisse. Plus précisément la Tesla Model Y. Il s'en est écoulé 6172 (+1537 sur un an). Derrière elle arrivent la Skoda Enyaq (5159, +2065) et l'Audi Q4 (3666, +1920).

Les Alémaniques restent les principaux demandeurs. Zurich détient la palme avec 25,% de voitures électriques vendues, devant les cantons de Suisse centrale et de Suisse orientale.

Concernant les véhicules utilitaires, la part de marché de l'électrique dans les nouvelles immatriculations a atteint 8% pour les camions en 2023, et 13% pour les utilitaires légers.

/ATS