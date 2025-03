Une zone de la gare de Zurich bouclée après un dégagement de fumée

Un dégagement de fumée s'est produit dimanche matin dans les étages inférieurs de la gare principale de Zurich, nécessitant le bouclement d'une partie de la gare. Le trafic ferroviaire n'a dans l'immédiat pas été affecté.

Les secours et les pompiers étaient à pied d'oeuvre, tandis que la cause de l'incident n'était pas encore élucidée dimanche. A priori, le seul inconvénient majeur était que les panneaux indicateurs ne fonctionnaient plus, en raison d'une panne de courant, ont indiqué les CFF, confirmant les informations de plusieurs sites en ligne.

/ATS