United Airlines suspend tous ses départs à cause de l'informatique

United Airlines a suspendu mardi en milieu de journée tous les décollages aux Etats-Unis à cause d'un problème informatique. 'La mise à jour d'un logiciel a entraîné [...] un vaste ralentissement des systèmes technologiques d'United', a expliqué la compagnie aérienne.

'Nous avons brièvement maintenu les avions' au sol et 'le retour des opérations à la normale s'est fait aux alentours de 12h45 GMT' (14h45 en Suisse), a précisé la compagnie américaine. L'incident a duré un peu plus d'une heure et n'a pas été causé par un problème de cybersécurité, selon une source proche du dossier.

Le maintien au sol a été levé vers 18h00 GMT. 'Nous avons trouvé une solution pour remédier au problème technologique et les vols ont repris', a-t-elle indiqué.

L'agence américaine supervisant l'aviation, la FAA, avait fait savoir que la compagnie avait demandé elle-même cette suspension aux Etats-Unis.

L'action United Airlines a terminé la séance de mardi à la bourse de New York en repli de 2,51% à 48,47 dollars.

/ATS