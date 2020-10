Utilitaires: nouveau recul des immatriculations au 3e trimestre

Les immatriculations de véhicules utilitaires légers et lourds et de transport de personnes ont encore reculé au troisième trimestre en Suisse et au Liechtenstein. Dans cette catégorie, seuls les camping-cars ont affiché une progression (+12,9%).

Sur les neuf premiers mois de l'année, les nouvelles immatriculations ont diminué de 15,9% à 28'221. Au premier semestre, le repli avait été de 21,5%, a rappelé Autosuisse mercredi.

Les utilitaires légers (jusqu'à 3,5 tonnes) ont enregistré un recul de 20,3% à 20'075 immatriculations sur neuf mois (-24,1% au 1er semestre).

Pour ce qui est des poids lourds, la contraction est de 20% sur neuf mois, après 29,1% au premier semestre.

Les ventes de camping-cars ont encore profité de la forte demande liée à la crise du coronavirus. Elles ont augmenté de 8,6% à 5427 sur neuf mois, après une hausse de 12,9% sur six mois.

En prenant en compte les immatriculations de 163'556 voitures de tourisme, le total des véhicules mis en circulation sur neuf mois se monte à 191'777, soit un recul de 26,2%.

pre/jb/rp/buc

/ATS