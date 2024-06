VS: Contours de l'étude sur l'exposition des enfants aux pesticides

Les élèves de plusieurs écoles primaires valaisannes prennent part actuellement à une étude mandatée par le canton qui doit évaluer les éventuels impacts de l'exposition aux pesticides sur la santé respiratoire des enfants. Les résultats sont attendus pour la mi-2025.

En décembre 2022, le Conseil d'Etat a mandaté l'Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH, institut associé à l'Université de Bâle) pour mener cette étude. Après analyses, le Swiss TPH a décidé de travailler avec les élèves des niveaux 3H à 8H de Salquenen, Chamoson et Saxon, dont les surfaces viticoles et arboricoles sont situées à proximité des écoles primaires.

L'étude se déroule en quatre phases étalées entre janvier et juin. 'La première, qui sert de période de contrôle, a eu lieu en début d'année lorsqu'il n'y a pas de traitements pesticides', explique le professeur Samuel Fuhrimann directeur de l'étude. Les trois suivantes ont lieu pendant les mois d'avril, mai et juin, durant la période de pulvérisation. Chaque phase dure une semaine et se déroule de la même manière.

/ATS