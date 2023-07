Vaches, cochons, oiseaux et poissons aussi affectés par la chaleur

Les animaux sont aussi affectés par la chaleur, rappellent mardi des organisations de protection des animaux. Les oiseaux s'en sortent toutefois mieux que les vaches ou les cochons.

Les vaches, cochons et moutons n'ont qu'une possibilité limitée de réguler leur température. Ils ont donc besoin de beaucoup d'eau et d'ombre. Les vaches peuvent être stressées par la chaleur dès 24 degrés, indique mardi la Protection suisse des animaux (PSA).

Et d'ajouter que comme les vaches régulent la chaleur par la respiration, elles se mettent à haleter. Leur fréquence respiratoire, qui se situe normalement entre 20 à 30 fois par minute, augmente jusqu'à 100.

Cela représente une charge pour l'organisme, d'autant plus que leur température corporelle augmente. Les vaches ont donc besoin de plus d'eau pour se rafraîchir. De 80 à 140 litres par jour en moyenne, leurs besoins passent à 180 litres voire plus.

Porcs sensibles à la chaleur

Les porcs ne peuvent transpirer que marginalement à travers le disque de leur groin et entre les orteils. Cela ne suffit pas à les rafraîchir lorsqu'il fait 25 degrés à l'ombre. Les porcs de pâturage ont donc besoin d'un sol frais pour se coucher ou, idéalement, d'un endroit où se vautrer ainsi que de beaucoup d'ombre et d'eau. Comme les porcs sont sensibles à la chaleur, ils sont majoritairement élevés en Suisse dans des étables climatisées.

Selon la PSA, les moutons devraient être tondus au plus tard en juin. Sous leur laine, ils risquent, dès 25 degrés, de souffrir de stress thermique, voire d'une accumulation de chaleur aux conséquences mortelles.

Ils ont également besoin d'eau et d'ombre car, une fois tondus, ils risquent de prendre des coups de soleil. En cas de chaleur, leurs besoins quotidiens en eau passent de deux à quatre litres à plus de dix litres.

Les oiseaux sauvages s'en sortent mieux

Les poules régulent leur chaleur corporelle en ouvrant le bec et en écartant les ailes. Elles sont néanmoins rapidement stressées par la chaleur. À partir de 28 degrés, elles ont des difficultés à réguler leur température corporelle. Elles ont besoin d'eau supplémentaire et d'ombre si elles sont gardées à l'extérieur.

La chaleur ne pose pas de problèmes majeurs aux oiseaux sauvages, qui sont bien équipés pour y faire face, écrit la Station ornithologique suisse. Grâce à leur température corporelle d'environ 41 degrés, ils tolèrent mieux la chaleur que les humains et supportent généralement bien une augmentation de la température corporelle jusqu'à 46 degrés. Les oiseaux perdent peu de liquide car leurs fientes contiennent très peu d'eau et ils ne transpirent pas.

En cas de forte chaleur, ils limitent leurs déplacements et halètent pour évacuer la chaleur. Ils apprécient toutefois l'ombre fournie par les buissons ainsi que des coupelles d'eau fraîche. Il est important de changer ces dernières tous les jours afin de garantir une bonne hygiène.

Poissons asphyxiés

Les poissons ne sont pas non plus à l'abri de la chaleur. La hausse des températures rend les cours d'eau inhospitaliers pour de nombreuses espèces. Lorsque ces derniers se réchauffent, la prolifération des algues est favorisée. Or, leur décomposition nécessite beaucoup d'oxygène, ce qui menace d'asphyxier la vie aquatique, rappelle Pro Natura.

Et de préciser qu'à 20 degrés, les truites et les ombres subissent un stress thermique tandis qu'à 25 degrés leur surive est menacée et les poissons meurent en raison de la défaillance des organes vitaux.

/ATS