Valais: Une plateforme pour des arts de la scène accessibles à tous

Une plateforme vidéo qui diffuse des spectacles pour des publics qui ne peuvent pas se déplacer ...
Valais: Une plateforme pour des arts de la scène accessibles à tous

Valais: Une plateforme pour des arts de la scène accessibles à tous

Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO

Une plateforme vidéo qui diffuse des spectacles pour des publics qui ne peuvent pas se déplacer: 'Flexi' a été lancé mardi au Théâtre Les Halles à Sierre (VS). Le projet, financé par le canton, entend rendre les arts de la scène accessibles au plus grand nombre.

Le service a vocation à être utilisé dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les centres pénitentiaires et d'autres structures résidentielles semblables. Autrement dit, dans des lieux qui accueillent des 'publics empêchés'.

Concrètement, Flexi permet aux institutions concernées de diffuser de manière simple et flexible une sélection de spectacles récents issus de tout domaine des arts vivants. Sont ainsi mises en avant des productions artistiques locales de danse, théâtre ou encore cirque.

Financé par le Service de la culture de l'Etat du Valais, le projet, pionnier, est désormais disponible pour toutes les institutions empêchées du canton au tarif de 10 francs par personne et par spectacle. Il a pour ambition, dans un deuxième temps, de sortir des frontières cantonales.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une année 2025 difficile pour l'industrie suisse de la fonderie

Une année 2025 difficile pour l'industrie suisse de la fonderie

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 11:15

Les ventes des transports publics suisses dépassent les 7 milliards

Les ventes des transports publics suisses dépassent les 7 milliards

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 10:43

Endesa prévoit d'investir plus de 10 milliards d'euros sur deux ans

Endesa prévoit d'investir plus de 10 milliards d'euros sur deux ans

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 10:37

Répit pour les Bains d’Ovronnaz: sursis concordataire prolongé

Répit pour les Bains d’Ovronnaz: sursis concordataire prolongé

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 09:11

Articles les plus lus

Près de 3,3 milliards investis dans les jeunes pousses suisses

Près de 3,3 milliards investis dans les jeunes pousses suisses

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 08:04

Zurich Australia conclut un accord pour acquérir ClearView

Zurich Australia conclut un accord pour acquérir ClearView

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 08:07

Les ventes de voitures en baisse en janvier dans l'UE

Les ventes de voitures en baisse en janvier dans l'UE

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 08:39

Telefónica: perte nette de 4,32 milliards d'euros en 2025

Telefónica: perte nette de 4,32 milliards d'euros en 2025

Économie    Actualisé le 24.02.2026 - 08:43