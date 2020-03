Vaud débloque 150 millions pour l'économie

Vaud prend des mesures économiques et financières en faveur des entreprises et des particuliers. Le canton a débloqué 150 millions, dont 100 millions pour protéger les trésoreries et 50 millions pour augmenter le fonds du chômage.

Le Conseil d’Etat prend une série de mesures en vue de faciliter et d’accélérer les demandes de réduction des horaires de travail (chômage partiel). Simplification des formulaires de demandes, examens plus rapides sont instaurés.

Le délai pour verser les indemnités de chômage partiel sera ramené de trois mois à deux semaines et demie, a relevé le conseiller d'Etat Philippe Leuba, en charge de l'économie, jeudi lors d'un point presse.

/ATS