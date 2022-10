Vaud et Lausanne demandent une entrevue urgente avec Mme Sommaruga

Le Conseil d'Etat vaudois et la ville de Lausanne sont particulièrement fâchés du nouveau report des travaux en gare de Lausanne. Après ce 'coup de massue', ils sollicitent une entrevue urgente avec la cheffe du Département fédéral des transports, Simonetta Sommaruga.

Ils souhaitent discuter avec la conseillère fédérale des conséquences 'particulièrement dommageables' de ce nouveau report pour le rail romand. Ville et canton parlent d'un chantier repoussé 'd'au moins 12 mois', selon un communiqué de presse commun.

Cette situation retarde la mise en service des nouveaux quais, mais aussi celle du nouveau tunnel du m2 et du m3, expliquent-ils. Les répercussions négatives sont nombreuses: pour les riverains, les commerçants et les usagers de la gare. Pour la collectivité qui devra payer les coûts de ce retard. Pour les entreprises qui doivent replanifier leurs engagements, énumèrent les autorités vaudoises dans leur communiqué.

Le Conseil d'Etat vaudois et la municipalité de Lausanne veulent définir avec Simonetta Sommaruga des 'moyens additionnels' qui pourraient être 'débloqués pour limiter les conséquences futures, notamment sur le projet d'horaire 2025'. Ils demandent aux CFF et à l'OFT de se doter de ressources et des compétences nécessaires pour créer une taskforce et clarifier les exigences des experts.

/ATS