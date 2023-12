Vaudoise: la plateforme Neocredit.ch va arrêter ses activités

La plateforme Neocredit.ch, aux mains de Vaudoise Assurances et spécialisée dans le financement participatif, ne publie désormais plus de nouvelles campagnes de financement et cessera progressivement ses activités de gestion jusqu'à la maturité du dernier prêt.

'Dans un contexte économique difficile, le modèle d'affaires de la société n'est plus soutenable malgré les efforts entrepris depuis l'an passé par le groupe Vaudoise Assurances', explique ce dernier dans un communiqué paru vendredi. Il étudie 'la possibilité de replacer les quelques collaboratrices et collaborateurs de Neocredit.ch' au sein de l'entreprise lausannoise.

La jeune pousse, lancée en 2019 afin de développer le marché du prêt aux PME suisses, 'a été fragilisé par plusieurs facteurs extérieurs majeurs'. La pandémie de Covid-19 'a impacté négativement les opérations de toutes les plateformes de financement participatif'. Puis la hausse des taux d'intérêts en réponse à l'inflation 'a rendu l'offre de Neocredit.ch comparativement moins attractive pour les investisseurs 'crowd' et a négativement influencé la demande de crédits des PME'.

Pour les investisseurs et prêteurs institutionnels, la décision prise permettra à la plateforme 'd'honorer ses promesses et de gérer les prêts jusqu'à leur maturité'. De leur côté, les emprunteurs continueront de rembourser leur prêt normalement.

/ATS