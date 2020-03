Vélos électriques jusqu'à 25 km/h pour les jeunes de 12 ans

Les jeunes à partir de 12 ans seront autorisés à utiliser des vélos électriques permettant de rouler jusqu'à 25 km/h. Le Conseil des Etats a accepté par 40 voix contre 4 une motion en ce sens de Martin Schmid (PLR/GR).

Pour le Grison, les vélos tout terrain électriques équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h sont déjà assimilés à des vélos. Or la législation actuelle stipule que seuls les jeunes de 14 ans ayant le permis de cyclomoteur peuvent utiliser ces deux-roues, sinon, il faut attendre 16 ans.

Pour M. Schmid, il faudra abaisser la limite à 12 ans comme c'est déjà le cas en Allemagne ou en Autriche. Cette adaptation permettrait aux destinations de vacance d'enrichir leur offre pour des familles qui veulent louer des vélos électriques.

En outre, on peut compter sur l'habileté des jeunes même sur ce type de vélo pour ne pas voir les chiffres des accidents exploser, a déclaré Martin Schmid. Le Conseil fédéral ne voulait pas de cette proposition justement en raison des risques d'accidents, comme le montrent les statistiques.

'C'est une réalité et nous sommes responsables de la sécurité', a déclaré la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. En outre, l'Europe a autorisé pour les jeunes des vélos électriques et non des vélos équipés d'une assistance au pédalage permettant de rouler sans effort à 25 km/h. Cela fait une grosse différence, selon la Bernoise.

Le National doit encore se prononcer.

/ATS