Ventes en baisse pour Ems-Chemie après neuf mois

Confronté à un environnement de marché demeurant difficile et à la vigueur du franc, Ems-chemie a dégagé un chiffre d'affaires net de 1,59 milliard de francs, en baisse de 6,3% sur un.

Entre janvier et fin septembre, les effets de change ont pesé à hauteur de 3,9% sur le ventes, a précisé mercredi l'entreprise établie à Domat/Ems et contrôlée par la famille Blocher. L'activité des polymères haute performance a subi un tassement de ses revenus de 7,2% à 1,44 milliard de francs, alors que ceux de l'unité des spécialités chimiques ont progressé de 3% à 152 millions.

Si le groupe indique avoir continué à souffrir de la vigueur du franc durant le 3e trimestre, le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit), déjà légèrement supérieur à celui de l'année précédente après six premiers mois, s'est affiché à un niveau 'nettement plus élevé' que sur la période correspondante de l'année précédente. Ems-Chemie n'en dévoile toutefois pas le montant.

Evoquant la suite de l'exercice, Ems-Chemie, qui continue de tabler sur une conjoncture affaiblie et des niveaux de prix toujours élevés, confirme ses objectifs. Le chiffre d'affaires net devrait se contracter légèrement au regard de 2023, alors que l'Ebit devrait se révéler légèrement supérieur à celui de l'année précédente.

